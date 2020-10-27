أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء، عن ضبط ١٠ شاحنات محملة بمواد كيميائية ومواد مختلفة اخرى مخالفة للضوابط والتعليمات عند مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية، والواقعة على طريق أربيل- كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية بالتعاون مع شرطة الكمارك تمكن من ضبط (١٠) شاحنات محملة بمواد متنوعة ( حامض السلفونيك + اسمدة زراعية + اعلاف حيوانية + ملابس و كوزميتك + ادوات احتياطية + بيض تفقيس ) مخالفة للضوابط والتعليمات".



وأضافت أنه "تم احالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".



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كانت هذه تفاصيل خبر إحباط دخول شاحنات تحمل مواد كيمائية مخالفة للضوابط قادمة من أربيل إلى كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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