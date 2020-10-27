الكعبي يترأس اجتماعاً للجنة المالية لبحث مشروع قانون تمويل العجز المالي

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، اجتماعاً لبحث مشروع قانون تمويل العجز المالي.

وبحسب وكالة الانباء العراقية (واع) فأن "الكعبي ترأس، اليوم، اجتماعاً لبحث مشروع قانون تمويل العجز المالي في البلاد". ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسته في الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، فيما يخلو جدول الاعمال من قانون الاقتراض.



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