في كردستان.. الاصابات تتجاوز الـ70 الف

وقالت الوزارة، في بيان تابعته الخليج 365، إنه "تم تسجيل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في اقليم كردستان، ليرتفع المجموع الكلي للإصابات منذ انتشار الجائحة إلى 70155 إصابة".

واضافت "أما عدد حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت 333 حالة، ليصبح مجموع حالات الشفاء منذ بدء انتشار كوفيد 19، 40434 حالة شفاء".

واكدت ان "عدد حالات الوفيات الجديدة جراء الفيروس بلغت، 23 حالة وفاة، وبالتالي ارتفع عدد حالات الوفيات الكلي إلى 2377 حالة وفاة".