'ثنائي النفط' تحت مجهر كاتانيتش

ويلاعب النفط حالياً فريق الصناعات الكهربائية على ملعب النفط في إطار مباريات الجولة الاولى من الدوري الممتاز.

ويتواجد كاتانيتش في مدرجات الملعب من اجل مراقبة ثنائي النفط بسام شاكر ومحمد داوود في مباراة اليوم، تمهيداً لإدراجهم في قائمة اسود الرافدين.



المدرب سبق وان ابدى اعجابه باللاعبين في اكثر من مناسبة، لكنه يحرص على مراقبتهما في كل فرصة يتواجد من خلالها في العاصمة بغداد.