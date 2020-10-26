قائد عمليات كربلاء يدعو المتظاهرين لـ 'التعامل الحسن' مع القوات الامنية

وقال الهاشمي في حديث لـ الخليج 365، :" على المتظاهرين في محافظة كربلاء التعاون الحسن مع أخوانهم في القوات الامنية"، مبيناً أن "وجود القوات الأمنية جاء لحماية المتظاهرين بصورة عامة".

وأضاف، :"نحن ملتزمون بتوجيهات قائد العام للقوات المسلحة بعدم حمل السلاح وعدم الاحتكاك مع القوات الامنية وتوفير الحماية لهم".

