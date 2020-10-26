دعا قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، الاثنين، المتظاهرين إلى التعامل الحسن مع القوات الأمنية.
وقال الهاشمي في حديث لـ الخليج 365، :" على المتظاهرين في محافظة كربلاء التعاون الحسن مع أخوانهم في القوات الامنية"، مبيناً أن "وجود القوات الأمنية جاء لحماية المتظاهرين بصورة عامة".
وأضاف، :"نحن ملتزمون بتوجيهات قائد العام للقوات المسلحة بعدم حمل السلاح وعدم الاحتكاك مع القوات الامنية وتوفير الحماية لهم".
وأضاف، :"نحن ملتزمون بتوجيهات قائد العام للقوات المسلحة بعدم حمل السلاح وعدم الاحتكاك مع القوات الامنية وتوفير الحماية لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عمليات كربلاء يدعو المتظاهرين لـ 'التعامل الحسن' مع القوات الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.