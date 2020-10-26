نائب عن بغداد يدعو امينها للتحقيق بشأن الزوراء

طالب النائب عن محافظة بغداد صباح الطلوبي العكيلي، الاثنين، امين بغداد بتشكيل لجنة تحقيقية منصفة حول تردي الخدمات في قضاء الزوراء، مشيرا الى ان القسم البلدي التابع للامانة عاث في المنطقة فسادا.

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، "منذ تاسيس منطقة المعامل في بغداد، لم تراعى لهذه المنطقة حرمة من قبل امانة بغداد سوى في فترة تأسيس بلدية قضاء الزوراء التي اسهم حينها المسؤولون فيها الى اعادة نشاطها والعمل على رفع واقع المنطقة المنكوبة والتي تصل مساحتها بحدود ١٦ كيلو متر مرتبطة بين المحافظة والامانة"، مبينا ان ما حصل من تواجد لقسم بلدي تابع للامانة عاث في المنطقة فسادا ولا هم له سوى جباية الأموال باي صورة مستخدماً العوائل الفقيرة وعدم شكوى الناس وتحملهم كونهم متعودين على عدم الخدمة".

واضاف العكيلي، ان "ماحصل من تعطيل لجميع خدمات المنطقة هي عملية مقصودة، والهدف منها ارباك الواقع الخدمي في المنطقة وعدم القيام بواجباتهم في توفير الخدمات"، داعيا امين بغداد الجديد "بمتابعة العمل في القسم البلدي التابع للقضاء وعدم اقتصار الأمر بالمتابعة على الوكيل البلدي اواي جهة سابقة".

وطالب العكيلي "بتشكيل لجنة تحقيقية منصفة لحل مشكلة قضاء الزوراء ومتابعة خدمات الامانة فيها ومعالجة تردي الخدمات فيها بشكل غريب منذ تولي المدير الحالي للقسم البلدي لعمله في قضاء الزوراء رغم كثرة التنبيهات من قبل اعضاء مجلس النواب المتابعين لعمل القسم".