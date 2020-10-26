بالصور.. انتشار امني بالكرادة وقطع طرق

افاد مصدر امني، الاثنين، بان قوة امنية انتشرت قرب السفارة الفرنسية بمنطقة الكرادة وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوات امنية انتشرت ضمن مقتربات السفارة الفرنسية في منطقة الكرادة وسط بغداد". واضاف ان "تلك القوات قطعت جميع الطرق المؤدية الى السفارة تحسبا من وقوع اي طارئ". ومن المقرر ان تنطلق اليوم تظاهرة امام السفارة الفرنسية في بغداد احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن استمرار دعمه للرسوم المسيئة الى الرسول محمد (ص).

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