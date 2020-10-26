الاصابات اعلى من الشفاء.. الموقف الوبائي في العراق لليوم الاثنين

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي لكورونا في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 3691 إصابة جديدة بفيروس كورونا. كما تماثل 3244 مصاباً بكورونا للشفاء وتم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

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