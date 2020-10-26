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الاصابات اعلى من الشفاء.. الموقف الوبائي في العراق لليوم الاثنين

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اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي لكورونا في العراق لليوم.

وسجلت الوزارة 3691 إصابة جديدة بفيروس .

 

كما تماثل 3244 مصاباً بكورونا للشفاء

 

وتم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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