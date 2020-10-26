أردوغان يهاجم ميركل ويدعو العالم لنصرة المسلمين 'المظلومين' في أوروبا

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على خلفية اقتحام الشرطة الألمانية لأحد المساجد، داعيا العالم إلى نصرة المسلمين "المظلومين" في أوروبا.
وقال أردوغان، إن "مداهمة الشرطة الألمانية لمسجد وقت صلاة الفجر ليست حدثا عاديا، متوجها لميركل بالسؤال: "أين حرية الأديان التي تزعمونها؟ كيف لأكثر من مئة شرطي أن يداهموا مسجدا في بلادكم؟".
وحذر أردوغان الأوروبيين بأنهم "لن يستطيعوا تحقيق أي مكسب من معاداة الإسلام والمسلمين".
وحذر أردوغان الأوروبيين بأنهم "لن يستطيعوا تحقيق أي مكسب من معاداة الإسلام والمسلمين".
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