أردوغان يهاجم ميركل ويدعو العالم لنصرة المسلمين 'المظلومين' في أوروبا

وقال أردوغان، إن "مداهمة الشرطة الألمانية لمسجد وقت صلاة الفجر ليست حدثا عاديا، متوجها لميركل بالسؤال: "أين حرية الأديان التي تزعمونها؟ كيف لأكثر من مئة شرطي أن يداهموا مسجدا في بلادكم؟".

وحذر أردوغان الأوروبيين بأنهم "لن يستطيعوا تحقيق أي مكسب من معاداة الإسلام والمسلمين".

