تنشر وكالة الخليج 365، صورا لرفع المتظاهرين بعض الخيام من ساحة التحرير وسط بغداد. وشهدت ساحة التحرير والمناطق القريبة منها، يوم أمس، إحياء الذكرى الاولى لانطلاق الاحتجاجات العام الماضي، فيما تخللتها بعض المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رفع خيام من التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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