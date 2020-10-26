اعادة فتح الرشيد والشهداء والاحرار امام حركة السير

افاد مصدر امني، الاثنين، باعادة فتح شارع الرشيد وجسري الشهداء والاحرار امام حركة السير.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر فتح شارع الرشيد بالكامل ورفع الكتل الكونكريتية من قبل عمليات بغداد"، مبينا انه "تم ايضا فتح جسر الأحرار وجسر الشهداء ".

واضاف ان "جسر السنك مغلق"، لافتا الى ان "الموقف في ساحة الخلاني جيد، وجسر السنك خال من المتظاهرين".