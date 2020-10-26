متظاهرون يرفعون عدداً من الخيم في ساحة التحرير

أفاد مصدر محلي، الاثنين، بقيام متظاهرين برفع عدد من الخيم في ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "متظاهرين أقدموا، اليوم، على رفع عدد من خيم التظاهر في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".
وشهدت ساحة التحرير والمناطق القريبة منها، يوم أمس، إحياء الذكرى الاولى لانطلاق الاحتجاجات العام الماضي، فيما تخللتها بعض المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
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