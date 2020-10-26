خرج الالاف من المواطنين بتظاهرات شعبية واسعة في الذكرى الاولى لاحتجاجات الخامس والعشرين من تشرين الاول، مجددين مطالبهم التي قالوا ان الحكومة لم تقدم شيئا في مسار تحقيقها.
تبدلت الحكومة، ولم تتبدل مطالب هؤلاء المحتجين، عام كامل ولاتزال هذه الحناجر تصدح هنا في ساحة التحرير، بانهاء المحاصصة السياسية من خلال قانون انتخابات عادل، ومفوضية غير حزبية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
لم يخلو اليوم الاول، من احتكاك بين القوات الامنية والمحتجين، حيث يقول هؤلاء انهم تعرضوا لما وصفوه بالقمع، في منطقة العلاوي، قرب مكتب رئيس الوزراء، الذي قال البعض منهم ان خطابه الاخير كان يحمل تهديد مبطن.
تبدلت الحكومة، ولم تتبدل مطالب هؤلاء المحتجين، عام كامل ولاتزال هذه الحناجر تصدح هنا في ساحة التحرير، بانهاء المحاصصة السياسية من خلال قانون انتخابات عادل، ومفوضية غير حزبية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
لم يخلو اليوم الاول، من احتكاك بين القوات الامنية والمحتجين، حيث يقول هؤلاء انهم تعرضوا لما وصفوه بالقمع، في منطقة العلاوي، قرب مكتب رئيس الوزراء، الذي قال البعض منهم ان خطابه الاخير كان يحمل تهديد مبطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو محتجون ينتقدون تعامل حكومة الكاظمي مع متظاهري العلاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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