عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، اجتماعاً مع اللجنة القانونية النيابية ونواب محافظتي كركوك ونينوى لحسم الدوائر الانتخابية.

وقال مصدر سياسي لـ الخليج 365، إن "الكعبي ترأس، اليوم، اجتماعا مع اللجنة القانونية ونواب محافظتي نينوى وكركوك". وأضاف أن "الاجتماع جاء لحسم ترتيب جداول الدوائر الانتخابية للمحافظتين".

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً مع القانونية النيابية ونواب كركوك ونينوى لحسم الدوائر الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.