الكاظمي يدعو للوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء التظاهرات

وقال المتحدث باسم الكاظمي احمد ملا طلال في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يدعو العراقيين جميعاً إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء العراق وشهداء تشرين، من المتظاهرين والقوى الأمنية".



وحدد الكاظمي وقت ذلك بحسب المتحدث باسمه، "في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم تزامناً مع المبادرة التي دعا إليها المتظاهرون في ساحة التحرير".

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