إصابة مدير مكتب نائب ترامب بفايروس كورونا

قال متحدث باسم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الاختبارات أثبتت إصابة مارك شورت، مدير مكتب بنس بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، أن ثلاثة على الأقل، من كبار مستشاري بنس أصيبوا بفيروس كورونا.
وقال مسؤول في تصريح، أمس السبت، إن "الاختبارات التي أجريت لنائب الرئيس والسيدة بنس جاءت سلبية بشأن كوفيد-19 وهما في صحة جيدة"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وقال مسؤول في تصريح، أمس السبت، إن "الاختبارات التي أجريت لنائب الرئيس والسيدة بنس جاءت سلبية بشأن كوفيد-19 وهما في صحة جيدة"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
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