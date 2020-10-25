إصابة مدير مكتب نائب ترامب بفايروس كورونا

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، أن ثلاثة على الأقل، من كبار مستشاري بنس أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال مسؤول في تصريح، أمس السبت، إن "الاختبارات التي أجريت لنائب الرئيس والسيدة بنس جاءت سلبية بشأن كوفيد-19 وهما في صحة جيدة"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

