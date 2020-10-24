بالوثائق.. الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة التي صوت عليها البرلمان اليوم

تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة التي صوت عليها البرلمان في جلسة اليوم. Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.