تنشر الخليج 365، الجداول الكاملة المتضمنة اخر الاتفاقات التي حصلت بين القوى البرلمانية على تقسيم الدوائر الانتخابية جغرافيا وبحسب كوتا النساء في 12 محافظة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. التقسيم الجغرافي للدوائر الانتخابية لاغلب المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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