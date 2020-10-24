نائبان عن المكون التركماني يطالبان باستحداث 'محافظة تلعفر'

وقال النائبان في مؤتمر صحافي عقداه في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، "نطالب باستحداث محافظة تلعفر بناء على تقرير وزير الدولة لشؤون المحافظات عام ٢٠١٣ ، كون تلعفر أكبر قضاء في العراق".

واشار مختار الموسوي الى ان "تلعفر مستوفي الشروط بأن يكون محافظة عراقية"، منوها الى ان "اجتماع مجلس الوزراء عام ٢٠١٣ اكد ان تلعفر محافظة مكتملت الشروط وان مجلس النواب صوت في عام ٢٠١٤ مستوفية الشروط".



ودعا الموسوي، القضاء العراقي الى "اصدار قرار بإعلان تلعفر محافظة"، لافتا الى ان "الغريب لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي إجراء لغاية الان وبدورنا شرعنا بجمع تواقيع نيابية لمفاتحة الحكومة بتسمية تلعفر محافظة".