مجلس النواب يُؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب، قررت تأجيل جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم، نصف ساعة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تأجيل عقد الجلسة جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
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