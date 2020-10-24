ذي قار تُسجّل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت محافظة ذي قار، السبت، 62 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة شفاء من الفيروس في المحافظة.
وقال مصدر طبي بالمحافظة في حديث لـ الخليج 365، إن "الكوادر الصحية العاملة في ذي قار، سجّلت اليوم، 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "كوادرنا سجّلت كذلك 40 حالة شفاء من الفيروس المستجد".
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