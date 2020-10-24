

شارك ممثل العراق وزير الصحة حسن التميمي، السبت، في الاجتماع المشترك العراقي التونسي الايطالي، لبحث سبل التصدي لفيروس كورونا وقال التميمي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "فعاليات الاجتماع المشترك العراقي التونسي الايطالي في ايطاليا انطلقت، لمناقشة افاق التعاون المشترك في مختلف المجالات ولاسيما مواجهة جائحة كورونا".



وكان العراق قد سجّل أول إصابة بفيروس كورونا، في (24 شباط 2020) لتتزايد بعدها الإصابات وعبورها الآلاف، فضلاً عن تسجيل حالات وفيات عديد جراء الوباء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يشارك باجتماع في إيطاليا لبحث سبل التصدي لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.