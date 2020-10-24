النزاهة تعلن إيقاف صرف رواتب نواب ومسؤولين حكوميين

أعلنت هيئة النزاهة، السبت، عن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية. وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "هيئة النزاهة تعلن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية". يشار إلى أن العراق يشهد أزمة اقتصادية متفاقمة، جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، الذي أصاب العديد من بلدان العالم بكساد اقتصادي، فيما تواجه الحكومة صعوبة في توفير رواتب الموظفين، مما دفعها إلى الطلب من البرلمان الموافقة على الاقتراض المالي.

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