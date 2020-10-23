2020-10-23 | 17:08
1,275 مشاهدة
وستعلن التطبيعية عن عقدها مع الشركة البريطانية خلال المؤتمر التسويقي والذي سيعقد بعد قليل على قاعة المحطة وسط العاصمة بغداد.
وكانت شركة "جيفوفا" هي اخر شركة تعاقد معها اتحاد الكرة السابق.
يذكر ان شركة "امبرو" تعد من الشركات العريقة وتأسست في 23 ايار 1924، يقع مقرها في مانشستر، مانشستر الكبرى ومنذ عام 2012 أصبحت شركة تابعة لشركة الأمريكية إيكونكس صاحبة العلامة التجارية.
وستعلن التطبيعية ايضاً عن شعار جديد للمنتخب الوطني خلال المؤتمر.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة بريطانية تجهز قمصان اسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.