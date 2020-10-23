شركة بريطانية تجهز قمصان اسود الرافدين

رياضة 2020-10-23 | 17:08 1,275 مشاهدة Advertisements تعاقدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مع شركة "امبرو" البريطانية للتجهيزات الرياضية "امبرو" اقتحمت السوق العراقي بعدما تعاقد معها نادي نفط ميسان الرياضي في التاسع والعشرين من ايلول الماضي. وستعلن التطبيعية عن عقدها مع الشركة البريطانية خلال المؤتمر التسويقي والذي سيعقد بعد قليل على قاعة المحطة وسط العاصمة بغداد.



وكانت شركة "جيفوفا" هي اخر شركة تعاقد معها اتحاد الكرة السابق. وكانت شركة "جيفوفا" هي اخر شركة تعاقد معها اتحاد الكرة السابق. يذكر ان شركة "امبرو" تعد من الشركات العريقة وتأسست في 23 ايار 1924، يقع مقرها في مانشستر، مانشستر الكبرى ومنذ عام 2012 أصبحت شركة تابعة لشركة الأمريكية إيكونكس صاحبة العلامة التجارية. وستعلن التطبيعية ايضاً عن شعار جديد للمنتخب الوطني خلال المؤتمر. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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