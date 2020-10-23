التعليم تضع خيارين امام طلبة الطب الحاصلين على شهاداتهم من الخارج

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، طلبة الطب الحاصلين على شهاداتهم من خارج العراق امام خيارين لمعادلة شهاداتهم.

ونقلت وكالة الانباء شبه الرسمية واع عن مصدر في وزارة التعليم، ان "الوزارة خيرت طلبة الطب الحاصلين على شهاداتهم من خارج العراق بين امتحان الرصانة أو أداء السنة الأخيرة في كليات الطب".



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