نانسي عجرم أبكت الآلاف... كليب جديد 'إلى بيروت الأنثى' يحاكي الواقع اللبناني!

"ماما ضبيتلك بالشنطة كيلو زعتر ومرطبان المربى اللي بتحبو"... عبارة من كليب نانسي عجرم الجديد أبكت آلاف المشاهدين. كلمات ومشاهد تحاكي مرارة الواقع اللبناني، وتلمس أوجاع كل عائلة لبنانية خصوصا بعد الحادثة المؤلمة التي هزت مرفأ بيروت ولم تبقي دموع لدى اللبنانيين.
أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم كليب جديد لأغنيتها من قصيدة "إلى بيروت الأنثى، مع حبي" للشاعر الكبير نزار قباني. الاغنية من ألحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق، وأخرجها سمير سرياني الذي عكس مشاهد حقيقية يعيشها كل لبناني... وهذا ما أبكى المشاهدين وجعل اسم نانسي يتصدر الترند على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي.
قصّة مستوحاة من واقع مرير... واقع كل عائلة لبنانية، تجتمع حول المائدة وتحتفل بوداع أحد افرادها الذين قرروا الهجرة للبحث عن مستقبل أفضل، وبلد أفضل يقدم لهم ما فقدوه في وطنهم الأم.
وختام الفيديو كليب كان مسك. اذ اختارت عجرم أن تختصر الأوجاع بعبارة طبعت في الاذهان: "لِكُلِّ مَنْ وَما يُجْبِرُنا عَلى الرَّحيلِ.. سَنَعودُ".
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