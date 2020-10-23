الصحة تسجل ٣٧٨٥ اصابة جديدة بكورونا

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل ٣٧٨٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل ٣٣٦٢ حالة شفاء من فيروس كورونا، فضلا عن ٣٧٨٥ اصابة جديدة بالوباء".
واضافت انه "تم تسجيل ٤٨ حالة وفاة في عموم البلاد".
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