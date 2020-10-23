بالصور.. طيور حبيسة الأقفاص وأخرى تتنفس الحرية في بغداد

التقطت عدسة الخليج 365، مشاهد من سوق الغزل الشهير في العاصمة بغداد، الذي يشهد في يوم الجمعة من كل أسبوع، إقبالاً واسعاً على شراء الحيوانات والطيور والأسماك التي يعرضها أصحاب الأكشاك على الأرصفة. لاوتُظهر الصور التي رصدتها عدسة مصورنا علي جاسم، قيام بعض الأشخاص الوافدين على السوق، بشراء طيور وإطلاق سراحها، لتتنفس هواء الحرية مجدداً في سماء بغداد، بعد أن كانت داخل أقفاص موصدة الأبواب.

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