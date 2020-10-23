

افاد مصدرامني، الجمعة، بمصرع امرأة واصابة رجل بحادث تصادم بين عجلة عسكرية نوع "همر" وعجلة مدنية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "حادث مروري على طريق الشط الطابي في الطارمية تصادم بين همر للجيش وسيارة مدنية". واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر ايمه أن "الحادث ادى الى مصرع امراة تبلغ من العمر ٨٠ عاما واصابة ابنها بجروح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع امرأة واصابة رجل بحادث تصادم بين 'همر' عسكرية وعجلة مدنية شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.