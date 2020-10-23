اصابة ضابط ومقاتلين اثنين بانفجار ناسفة وسط ديالى

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة انفجرت على قوة من لواء المشاة 74 اثناء تنفيذ واجب لورود معلومات استخباراتية بوجود كدس عتاد في منطقة "توكل شمال قضاء المقدادية". واضافت الخلية أن "الانفجار ادى الى اصابة ضابط ومقاتلين اثنين".

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