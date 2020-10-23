نجاة فنان مصري من الموت اثر حادث سير مروع في أميركا (صور)

نجا الفنان المصري محمد كريم من موت محقق، إثر تعرّضه لحادث سير مروّع أثناء وجوده في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، أدى إلى تحطّم سيارته، ونقله الى المستشفى.

ونشر كريم على حسابه الخاص في "فيسبوك" صوراً للسيارة بعد الحادث، وكتب معلّقاً عليها: "قدر الله وما شاء فعل، أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا، كنت مسافر على طريق سيئ جبلي واتجاهين. أنا في المستشفى دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير". Advertisements وأضاف: "أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب إنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنية دعواتكم".



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