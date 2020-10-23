'أهداف جديدة' على قائمة 'الصدمة' لمكافحة تهريب سعات الإنترنت

أكدت وزارة الاتصالات، الجمعة، أن عمليات "الصدمة" ستشمل "أهدافاً جديدة" في المحافظات الجنوبية، لمكافحة تهريب سعات الإنترنت.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن مدير عام شركة الاتصالات والمعلوماتية باسم الأسدي قوله، إن "الوزارة تنفي اهتمامها في ثلاث محافظات فقط، وأنها حالياً لديها أهداف في المحافظات الجنوبية"، لافتاً إلى أن "هناك جهداً أمنياً وقضائياً في التحقيق مع الجناة المهربين المتجاوزين الذين تم إلقاء القبض عليهم سابقاً ،وكان آخرهم مجموعة من المتجاوزين في معبر إبراهيم الخليل في زاخو ،والتحقيقات جارية معهم حتى الآن".



وأشار الأسدي إلى "استمرار عمليات الصدمة لكشف ومكافحة تهريب سعات الإنترنت في البلاد بإجراءاتها بشكل طبيعي"، لافتاً إلى أن "عملية الصدمة تشهد حالياً إعادة تقييم للإجراءات السابقة، وتهيئة اختيار الأهداف والأوقات المناسبة للمباشرة بعمليات جديدة".