اصابة مدني بانفجار سيارة مفخخة في الرمادي

افاد مصدر امني، مساء الخميس، باصابة مدني نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرمادي وسط الانبار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عجلة مفخخة نوع كيا انفجرت تحت جسر البو هايس في الرمادي". واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "العجلة متروكة على الخط السريع تحت الجسر الرابط بين الخمسة كيلو و البو ذياب"، لافتا الى ان "الانفجار ادى الى اصابة مدني".

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