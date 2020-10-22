مقتل مفتي دمشق وريفها بانفجار عبوة استهدفت سيارته

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الخميس بـ"استشهاد الشيخ محمد عدنان أفيوني" مفتي دمشق وريفها إثر إصابته بتفجير عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف دمشق.

كما نعت وزارة الأوقاف السورية أفيوني وقالت إنه "ارتقى شهيدا إثر استهداف سيارته بتفجير إرهابي غادر". وأشارت الوزارة، إلى أن العبوة كانت مزروعة في سيارته، واصفة أفيوني بأنه "من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي".



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