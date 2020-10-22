الكشف عن موعد التصويت على سحب الثقة من بارتوميو

2020-10-22 | 15:11
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رد جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة، على وزير الداخلية ميكيل سامبر، بشأن سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو، من رئاسة النادي الكتالوني.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نشرت تصريحات جوردي كاردونير نائب رئيس برشلونة، الذي أكد: "لقد توصلنا لاتفاق، لأن البروتوكولات التي وضعناها يجب أن تتم مراجعتها للتأكد من عملية سحب الثقة".
وأوضح كاردونير: "الثلاثاء أو الأربعاء القادم، سنبحث إذا تم التصديق على البروتوكولات، فقد يتم التصويت على سحب الثقة يومي 15 و 16 تشرين الثاني بشكل رسمي".
ومن دون رغبة الدخول في جدالات مع وزير الداخلية ميكيل سامبر، يرى كاردونر أن سبب تأجيل التصويت بحجب الثقة، بأنه يجب على وزارتي الصحة والداخلية، ضمان سلامة المواطنين أثناء التصويت.
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