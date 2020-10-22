الإصابات تفوق حالات الشفاء بفارق كبير.. الصحة تعلن الموقف الوبائي



أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل العراق يسجل 3899 إصابة جديدة بكورونا مقابل 2816 حالة شفاء، ووفاة 47 مصاباً بالفايروس في عموم البلاد.



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