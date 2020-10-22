السفير الأميركي يؤكد للحلبوسي دعم بلاده لحكومة الكاظمي

أكد السفير الأميركي ماثيو تولر لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، دعم واشنطن للحكومة العراق على جميع الصعد.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر".
وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة".
وأكد السفير الأميركي، وفقاً للبيان، "دعمَ بلاده للحكومة العراقية على الصعد كافة لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار".
وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة".
وأكد السفير الأميركي، وفقاً للبيان، "دعمَ بلاده للحكومة العراقية على الصعد كافة لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار".
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