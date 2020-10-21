الكاظمي يبحث مع ماكرون المبادرة الفرنسية لدعم الإصلاحات في العراق

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"الخليج 365" من لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس الاثنين تطوير العلاقات بين بلديهما في مواجهة الارهاب، وتعزيز تعاونهما في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، والمبادرة الفرنسية لدعم إصلاحات الحكومة العراقية، كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تلقته "ايلاف".

خلال اجتماعه مع ماكرون في الأليزيه، في إطار جولته الأوروبية الحالية التي تشمل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أعرب الكاظمي عن تطلعه إلى تمتين علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتوطيد سبل التعاون بما يعزز المصالح المشتركة بينهما.

كما ثمّن الجهود التي تقوم بها فرنسا لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ بعض فقرات برنامجها الحكومي الإصلاحي.

ومن جهته، اكد الرئيس الفرنسي ماكرون حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع العراق في مختلف المجالات.

تطوير العلاقات

قبيل ذلك، بحث الكاظمي مع نظيره الفرنسي جان كاستيكس تطوير علاقات بلديهما امنيًا واقتصاديًا وصحيًا، حيث وقع البلدان ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات النقل والزراعة والتعليم.

ناقش الكاظمي مع كاستيكس، بحضور عدد من وزراء البلدين، سبل تطوير العلاقات وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية، إضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

شدد الكاظمي على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى علاقات متينة مع دول العالم، تقوم على أساس المصالح المشتركة وإعادة العراق إلى وضعه دوليًا، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي حرص بلاده على دعم العراق في مختلف المجالات.

ثلاث مذكرات تفاهم

في ختام المباحثات، وقع العراق وفرنسا ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات النقل والزراعة والتعليم. وقع وزير الزراعة العراقي مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة العراقية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية.

كما تشتمل المذكرة تشجيع الشراكات الزراعية والغذائية، في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والآلات الزراعية وتنمية موارد الأراضي والمياه.

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ووقع وزير النقل العراقي مذكرة تفاهم مع نظيره الفرنسي تتعلق بإنشاء القطار المعلق في بغداد، فيما تضمنت مذكرة إعلان النوايا التي وقعها نيابة عن وزير التعليم العالي العراقي الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع وزير التعليم الفرنسي تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية.

مراقبون للانتخابات

كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد قال في وقت سابق إن هذه الجولة الأوروبية ستتضمن الطلب من البرلمان الأوروبي إرسال مراقبين للانتخابات النيابية التي يُفترض أن تجرى في العراق في يونيو المقبل. واوضح في تصريح صحافي أن "رئيس الوزراء، سيطلب خلال زيارته إلى أوروبا، من الاتحاد رفع اسم بلاده من لائحة الدول التي تمول الإرهاب أو تتيح تبييض الأموال.

عن زيارة الكاظمي الى فرنسا، قال حسين إنها تتضمن طلبًا عراقيًا لشراء أسلحة فرنسية وفق حاجات الجيش العراقي، وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وسبل تطويرها.

أضاف أن مباحثات الوفد العراقي في باريس ستشمل كذلك تنفيذ مترو بغداد وإعادة تأهيل مطار الموصل الدولي من خلال مشاركة الشركات الفرنسية في تنفيذ المشروعين، ومشاريع أخرى، بينها إنشاء مستشفى عام في قضاء سنجار الشمالي والاستثمار في حقول عكاز فضلا عن إنشاء وتأهيل عدد من المحطات الكهربائية في عدد من المحافظات العراقية.

ولفت الوزير العراقي الى أن "هناك رغبةً فرنسيةً في تعزيز العلاقات مع العراق تقابلها رغبة عراقية في تقوية العلاقات مع فرنسا من أجل مساعدة العراق وتنفيذها لمشاريع تتناول البنى التحتية وأخرى خدمية وفي قطاع الطاقة والنفط إضافة إلى المسائل الأمنية والعسكرية".

الكاظمي وميركل

قالت السفارة الالمانية في بغداد الأحد إن الكاظمي سيجري في برلين الثلاثاء مباحثات مع المستشارة أنجيلا ميركل، "على الرغم من تحديات وضع كورونا الصعب في برلين إلا أن مثل هذه الاجتماعات المهمة ممكنة أيضًا مع اتباع سياسة وقاية جيدة".

أوضحت ان اللقاء سيتناول تعزيز العلاقات العراقية الالمانية في المجالات الاقتصادية ومكافحة وباء كورونا والحرب ضد تنظيم داعش، وكذلك المواضيع الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

خلال زيارته لندن، سيبحث الكاظمي مع المسؤولين فيها تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية وتدريب الجيش البريطاني للقوات العراقية ودعمها في الحرب ضد تنظيم داعش.

يضم الوفد المرافق للكاظمي في جولته هذه كلا من وزاء الخارجية فؤاد حسين والمالية علي عبد الأمير علاوي والدفاع جمعة الجبوري والنفط إحسان عبد الجبار والنقل ناصر الشبلي ومحافظ البنك المركزي غالب مخيف ومستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي وفوزي حريري ممثلًا إقليم كردستان، إضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار سهى داوود الياس النجار وعدد من مستشاري رئيس الوزراء.