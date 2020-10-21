بالصورة.. قرعة مباريات الدور الثاني من كأس العراق

رياضة 2020-10-21 | 21:04 51 مشاهدة أعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرعة مباريات الدور الثاني لبطولة كأس العراق للموسم 2020 – 2021. وستلعب المباريات عند الساعة الثانية ظهراً وبدون حضور الجماهير، وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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