نادي الطلبة برعاية المصرف الوطني الإسلامي وكلية دجلة

وذكر رئيس نادي الطلبة علاء كاظم في بيان ان "عقد الرعاية هو خطوة أولى ستعقبها خطوات مهمة اخرى ستخدم النادي في قادم الايام".

وبين ان "ادارة نادي الطلبة مقبلة على خطوات اخرى وان الرعاية تعد واحدة من اهم المشاريع في التسويق الرياضي".



واضاف ان "عقد الرعاية سيكون له مردود إيجابي ويساهم في النهوض بالنادي بجميع الألعاب وخاصة كرة القدم".

واختتم كاظم حديثه بالقول، "وضعنا خطة متكاملة تسهم في اضافة الواردات المالية للنادي وسنعمل ما بوسعنا لخدمة البيت الطلابي".

