نادي الطلبة برعاية المصرف الوطني الإسلامي وكلية دجلة

2020-10-21 | 21:02
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وقعت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي عقد رعاية النادي مع كلية دجلة الجامعة والمصرف الوطني الإسلامي برعاية عقيل الجميلي في مقر كلية دجلة في العاصمة بغداد.
وبين ان "ادارة نادي الطلبة مقبلة على خطوات اخرى وان الرعاية تعد واحدة من اهم المشاريع في التسويق الرياضي".
واضاف ان "عقد الرعاية سيكون له مردود إيجابي ويساهم في النهوض بالنادي بجميع الألعاب وخاصة كرة القدم".
واختتم كاظم حديثه بالقول، "وضعنا خطة متكاملة تسهم في اضافة الواردات المالية للنادي وسنعمل ما بوسعنا لخدمة البيت الطلابي".
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