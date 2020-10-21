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نادي الطلبة برعاية المصرف الوطني الإسلامي وكلية دجلة

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2020-10-21 | 21:02

نادي الطلبة برعاية المصرف الوطني الإسلامي وكلية دجلة

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وقعت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي عقد رعاية النادي مع كلية دجلة الجامعة والمصرف الوطني الإسلامي برعاية عقيل الجميلي في مقر كلية دجلة في العاصمة بغداد.
وذكر رئيس نادي الطلبة علاء كاظم في بيان ان "عقد الرعاية هو خطوة أولى ستعقبها خطوات مهمة اخرى ستخدم النادي في قادم الايام".

وبين ان "ادارة نادي الطلبة مقبلة على خطوات اخرى وان الرعاية تعد واحدة من اهم المشاريع في التسويق الرياضي".


واضاف ان "عقد الرعاية سيكون له مردود إيجابي ويساهم في النهوض بالنادي بجميع الألعاب وخاصة كرة القدم".

واختتم كاظم حديثه بالقول، "وضعنا خطة متكاملة تسهم في اضافة الواردات المالية للنادي وسنعمل ما بوسعنا لخدمة البيت الطلابي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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