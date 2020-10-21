الـ'VAR' يخمد انتفاضة ريال مدريد ويبقيه خاسراً أمام شاختار

سجل هدف التقدم للضيوف، تيتي في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، وتألق كورتوا ووقف أمام العديد من الكرات الأوكرانية.

في الدقيقة 33، ريال مدريد تلقى الهدف الثاني، ولكن عن طريق مدافعه رفائيل فاران بالخطأ في مرماه، وقبل النهاية بدقيقتين فقط، سجل مونور سولمون في الدقيقة 42 الهدف الثالث.



الشوط الأول انتهى بتقدم شاختار، وسقوط مدوي لـ ريال مدريد، في 45 دقيقة فقط على ملعبه وفي غياب جماهيره.

مع بداية الشوط الثاني، دخل بنزيما بدلًا من رودريجو، لتنشيط الهجوم الملكي، وبعد أقل من 10 دقائق، سجل الملكي هدفه الأول عن طريق لوكا مودريتش من تسديدة صاروخية.

في الدقيقة 59 دخل فينيسيوس جونيور بدلًا من لوكا يوفيتش، وبمجرد دخوله الملعب، استلم الكرة ومر من مدافعي الفريق الأوكراني وسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة.



Advertisements

ظل ريال مدريد يبحث عن الهدف الثالث ليتعادل، ولكن لم ينجح في ظل قوة دفاع الفريق الأوكراني، حتى الدقائق الأخيرة.

سجل ريال مدريد التعادل في الدقيقة الأخيرة، بتمريرة من ركنية عن طريق توني كروس، ليتسلمها فيدي فالفيردي بصاروخية تسكن شباك الفريق الأوكراني.

ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الـVAR، لتداخل فينيسيوس وحجب رؤية الحارس تروبين.

انتهت المباراة بفوز شاختار بثلاثية مقابل هدفين، ليتصدر الفريق الأوكراني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما ريال مدريد بدون رصيد من النقاط.

