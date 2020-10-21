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انقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى أحد الابراج جنوب شرقي بغداد

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اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاربعاء، عن انقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى أحد الابراج جنوب شرقي بغداد.

وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات نجدة الزعفرانية بمديرية نجدة بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من انقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى احد أبراج الكراج التركي للمدخل الشمالي".

 

وبينت المديرية أن "الدورية المرابطة ضمن المنطقة لاحظت الفتاة وقامت بإشعار السيطرة المركزية والتوجه الى المكان وانقاذها قبل رمي نفسها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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