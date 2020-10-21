إصابة وزير الصحة في البرازيل بكورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الأربعاء، إن الفحوصات أثبتت إصابة وزير الصحة إدواردو بازويلو بـ"كوفيد-19".

وبازويلو هو ثالث وزير يتولى حقيبة الصحة في البرازيل منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء امس الثلاثاء، تسجيلها 23227 إصابة و661 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين.





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