محافظ البنك المركزي يناقش المتطلبات النهائية لانضمام العراق للبنك الأوربي

ناقش محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الاربعاء، في المملكة المتحدة المتطلبات النهائية لانضمام العراق للبنك الأوربي.

وقال البنك المركزي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ البنك المركزي العراقي اجتمع في العاصمة لندن اليوم الاربعاء مع محافظ بنك انكلترا، وقد تناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات المصرفية وزيادة حجم التعاملات الاستثمارية بين البلدين فضلاً عن أهمية التعاون في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتذليل المعوقات التي تعترض عملية فتح الفروع للمصارف الاجنبية العاملة في العراق".

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وأضاف أن المحافظ "التقى في اطار زيارته الى المملكة المتحدة مع شركتا التدقيق الدوليتين Ernst&Young و PWC، حيث بحث معهم تعزيز حجم العمل مع البنك المركزي العراقي لما لهذه الشركات من خبرة وموثوقية"، مؤكداً حرصه على "ادامة العلاقة معهم خلال الفترة القادمة".

وتابع البيان أن "المحافظ اختتم اجتماعاته مع الامين العام للبنك الأوربي للاعمار والتنمية (EBRD)، وتضمن اللقاء مناقشة المتطلبات النهائية لانضمام العراق للبنك الأوربي فضلا عن رغبتهم في التعامل مع الشركات والمصارف العراقية الخاصة".