دولة أوروبية تسجل قفزة حادة في وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيلها 15199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد قفزة حادة للوفيات بـ127 حالة.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15199، ليصل إلى مستوى 449648 حالة.
وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 19 أكتوبر 9338 حالة، وفي 20 أكتوبر 10874.
كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 127 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36832 حالة.
وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 19 أكتوبر 9338 حالة، وفي 20 أكتوبر 10874.
كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 127 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36832 حالة.
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