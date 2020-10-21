اعتقال أربعة مطلوبين بتهمة 'الإرهاب' في ديالى

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال اربعة مطلوبين بتهمة "الارهاب" في ديالى. وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم القاء القبض على ٤ مطلوبين وفق المادة٤/إرهاب في محافظة ديالى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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