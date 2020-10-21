الحزن يسيطر على نجم النوارس.. الجمهور يطالبه بالنهوض مجدداً

وتوفي والد اللاعب قبل شهر من الان، حيث تأخر حينها عن الالتحاق بتدريبات النوارس بعدما منحته الادارة اجازة لعدة ايام بسبب الحالة النفسية التي يعيشها.

ولم تنتهِ الحالة حتى اليوم، حيث ظهر اللاعب بذقن وحالة نفسية حزينة في مباريات الفريق التحضيرية وكان اخرها مباراة امانة بغداد امس الثلاثاء.



وتأثر جمهور النوارس بصور علي الجديدة وطالبوه بان يكون قوياً والنهوض مجدداً، ليرد عليهم اللاعب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: " شكراً لكل من ساندني... من جماهير الزوراء وأصدقائي واللاعبين".