2020-10-21 | 16:53
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تسيطر حالة من الحزن الشديد على لاعب المنتخب الوطني ونادي الزوراء حسين علي، بسبب وفاة والده.
وتوفي والد اللاعب قبل شهر من الان، حيث تأخر حينها عن الالتحاق بتدريبات النوارس بعدما منحته الادارة اجازة لعدة ايام بسبب الحالة النفسية التي يعيشها.
ولم تنتهِ الحالة حتى اليوم، حيث ظهر اللاعب بذقن وحالة نفسية حزينة في مباريات الفريق التحضيرية وكان اخرها مباراة امانة بغداد امس الثلاثاء.
وتأثر جمهور النوارس بصور علي الجديدة وطالبوه بان يكون قوياً والنهوض مجدداً، ليرد عليهم اللاعب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: " شكراً لكل من ساندني... من جماهير الزوراء وأصدقائي واللاعبين".
ولم تنتهِ الحالة حتى اليوم، حيث ظهر اللاعب بذقن وحالة نفسية حزينة في مباريات الفريق التحضيرية وكان اخرها مباراة امانة بغداد امس الثلاثاء.
وتأثر جمهور النوارس بصور علي الجديدة وطالبوه بان يكون قوياً والنهوض مجدداً، ليرد عليهم اللاعب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: " شكراً لكل من ساندني... من جماهير الزوراء وأصدقائي واللاعبين".
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كانت هذه تفاصيل خبر الحزن يسيطر على نجم النوارس.. الجمهور يطالبه بالنهوض مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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