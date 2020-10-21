الكاظمي يأمر بتعزيز منطقة الفرحاتية بقطعات الجيش

اعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاربعاء، أن الأخير أمر بتعزيز منطقة الفرحاتية في صلاح الدين بقطعات الجيش.

وقال رسول بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "عملية تطهير جزيرة كنعوص ستعزز الأمن لمناطق الموصل وصلاح الدين"، مشيرا الى أن "زيارة الكاظمي إلى صلاح الدين رسالة بأن الحكومة والقوات الأمنية واجبها الحفاظ على أرواح المواطنين".

وأضاف أن "الكاظمي أمر بتعزيز منطقة الفرحاتية بقطعات الجيش"، معتبراً أنه "من الواضح وقوف داعش وراء جريمة الفرحاتية بهدف خلط الأوراق وإحداث فجوة بين القوات الأمنية والمواطنين".

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وتابع أن "فريق التحقيق يجمع المعلومات وهناك شهادات لأصحاب العزاء والمواطنين".

وكان مصدر أمني أفاد لـ الخليج 365، ظهر السبت الماضي، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.