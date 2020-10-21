الرشيد يصدر توضيحاً بخصوص 'سلفة الزواج'

أصدر المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن "سلفة الزواج" البالغة 10 ملايين دينار للموظف المتزوج للمرة الثانية، والتي أعلن عنها اليوم.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قرار منح سلف زواج لكافة الشباب الموظفين وبغض النظر عن شرط التوطين معمول به حالياً".
وتابع، أن "ذلك جاء بعد الطلبات التي وردت للمصرف من خلال وسائل الاتصال ووسائل الاعلام، وأن إدارة المصرف أكدت الاستمرار بإطلاق خدمات أخرى وفق ما يحتاج اليه الشارع العراقي".
وأشار البيان، إلى أن "المصرف شركة عامة تمويل ذاتي يعتمد في عمله على اموال المودعين مقابل عمولات تمنح لهم".
جدير بالذكر أن مصرف الرشيد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.
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