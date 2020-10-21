عرض حذاء جوليا روبرتس وسترة توم كروز في مزاد بمبلغ خياليّ!

ويأتي حذاء جوليا روبرتس وسترة توم كروز ضمن قرابة ألف قطعة ملابس من تذكارات السينما، وتولى ستيفن لين صاحب شركة "بروب ستور" جمع قطع الملابس عن طريق شبكة من المخرجين وطواقم العاملين في الأعمال الفنية وشركات الإنتاج ومحبي اقتناء التذكارات.وقال لين لـ"رويترز":"شرعت في إنشاء بروب ستور لولعي بالاقتناء، لذا فالفكرة كلها هي السعي لاقتناص التذكارات".

وسيعرض المزاد الإلكتروني على مدار يومين أكثر من 900 قطعة في المجمل من أكثر من 350 فيلماً وعرضاً تلفزيونياً.

ومن بين القطع المعروضة أيضاً سترة جلدية حمراء ارتداها النجم براد بيت في فيلم "فايت كلوب" عام 1999 ومن المتوقع بيعها بما يتراوح بين 20 و30 ألف دولار وكذلك قبعة شخصية الكابتن جاك سبارو في فيلم "بايرتس أوف ذا كاريبيان: أون سترينجر تايدز" " بسعر يُتوقع أن يتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف دولار.



أما سترة كروز فمن المتوقع بيعها بسعر بين 12 و16 ألف دولار. وتذهب التوقعات إلى أن حذاء روبرتس سيُباع بما بين عشرة آلاف و15 ألف دولار.